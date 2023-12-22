Двоих пассажиров задержали после дебоша в автобусе на Невском

Кондуктор отказался подавать заявление.

Утром в автобусе №24 по Невскому проспекту двое пассажиров вступили в конфликт с кондуктором. Об этой ситуации сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что дебоширы не стали доводить спор до драки: все закончилось словесной перепалкой. Полиция задержала двух молодых людей 1999 года рождения и привлечёт их к ответственности за мелкое хулиганство.

Кондуктор отказался подавать заявление. Водитель принял решение высадить всех пассажиров на остановке "Малая Морская улица" в сторону Дворцовой площади. Автобус продолжил движение по маршруту после небольшой задержки.

Ранее мы сообщили о том, что на выигравшего миллион на ставках подростка напали сверстники.

Фото: Piter.TV