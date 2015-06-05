Названа дата первой репетиции парада Победы на Дворцовой площади

Первая репетиция военного парада, приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 21 апреля. Последующие тренировки с участием пеших и механизированных колонн запланированы на 23, 27 и 29 апреля. Об этом сообщает "Фонтанка".

Перед выходом на главную площадь города военнослужащие проходят предварительную строевую подготовку на территориях своих воинских частей. Ранее, 2 апреля, уже состоялась первая в этом году репетиция с участием сводных военных оркестров Северо-Западного округа Росгвардии.

В том мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих. Они отработали строевые приемы и исполнили свыше 50 музыкальных композиций, включая новые произведения, посвященные мужеству жителей блокадного Ленинграда.

