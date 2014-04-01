Определены даты контрольных работ для выборгских девятиклассников

Контрольные работы будут писать вместо экзаменов по профильным предметам.

Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году отменено. Вместо этого ученики 9-х классов напишут контрольную работу по одному из учебных предметов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Даты проведения:

18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая – физика, история;

20 мая – обществознание, химия;

21 мая – география, иностранные языки.

Резервные сроки в данном случае не предусмотрены.

Учащимся 9-х классов необходимо до 30 апреля (включительно) подать в своей школе заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета. Контрольные работы школьники будут писать в своих учебных заведениях.

Результат контрольной не будет являться условием допуска выпускников 9-классов к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении в профильные классы для дальнейшего обучения.

Семь старшеклассников Выборгского района примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО