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Семь старшеклассников Выборгского района примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Сегодня, 9:21
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nastya960

Семь старшеклассников Выборгского района примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

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 Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам.

В среду, 31 марта состоялась церемония чествования победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Ленобласти в 2020-2021 учебном году. Победителями стали 67 старшеклассников, а 501 человек – призером. Выборгские школьники завоевали 7 побед по разным предметам. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Выборгские школьники стали лучшими в таких предметах, как физика, информатика, экономика, ОБЖ, английский язык, технология ДпТ и КД. Также ученики Выборгского района взяли 54 призовых места.  

Теперь 43 представителя Ленобласти, в том числе 7 старшеклассников Выборгского района, примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам.

Родителям первоклассников назвали четыре способа подачи заявления в школы Выборга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: олимпиада школьников, ученики, школа
Категории: Лента новостей, Выборг,

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