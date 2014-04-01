Семь старшеклассников Выборгского района примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам.

В среду, 31 марта состоялась церемония чествования победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Ленобласти в 2020-2021 учебном году. Победителями стали 67 старшеклассников, а 501 человек – призером. Выборгские школьники завоевали 7 побед по разным предметам. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Выборгские школьники стали лучшими в таких предметах, как физика, информатика, экономика, ОБЖ, английский язык, технология ДпТ и КД. Также ученики Выборгского района взяли 54 призовых места.

Теперь 43 представителя Ленобласти, в том числе 7 старшеклассников Выборгского района, примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам.

Родителям первоклассников назвали четыре способа подачи заявления в школы Выборга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО