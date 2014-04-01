Родителям первоклассников назвали четыре способа подачи заявления в школы Выборга

Зачисление детей в первый класс проходит в два этапа.

В этом году прием заявлений для зачисления детей в первые классы школ общеобразовательных учреждений Выборгского района стартует 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Есть четыре способа записать ребенка в 1 класс:

1) Самостоятельно подать заявление на портале "Современное образование Ленинградской области".

2) Самостоятельно подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

3) Обратиться в многофункциональный центр (МФЦ). Предварительная запись не требуется.

4) Обратиться в образовательное учреждение, где специалисты помогут в заполнении электронного заявления.

После того, как заявление обработают, заявитель получит приглашение на прием в учебное заведение. В назначенный день и час ему необходимо будет прийти в школу с оригиналами документов.

Зачисление детей проходит в два этапа:

- до 30 июня заявление подают родители, дети которых проживают на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, а также относящиеся к льготной категории;

- с 6 июля по 5 сентября подать заявление смогут все остальные.

В 2021-2022 учебном году на территории Выборгского района планируется открыть 79 первых классов, в которых будут обучаться порядка 1900 ребят. Также есть возможность организовать класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности можно уточнить в комитете образования по телефону: 8 (81378) 3-58-74.

Ранее Piter.tv писал, что Выборг присоединится к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

Фото: Piter.tv