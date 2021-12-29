Данные 15-летнего петербуржца попали на сайт для геев

Ему стали звонить мужчины с просьбой о встрече. Кто разместил там его анкеты, подросток не знает.

Данные несовершеннолетнего петербуржца попали на сайт знакомств для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 15-летнего юноши. Мальчик в конце декабря 2021 года рассказал ей, что на его личный номер и в мессенджеры ему стали писать

люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Подросток сообщил полицейским, что 28 декабря ему позвонил мужчина, который сообщил о том, что его анкета выложена на сайт для знакомств людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и он желает с ним встретиться. Подросток ответил, что мужчина ошибся номером и положил трубку. Далее звонки и сообщения продолжились, в общей сложности с ним связались около 15 человек. У одного из звонивших школьник поинтересовался, где

нашел его анкету. Подростку отправили скриншот на сайт и скриншот анкеты,

в которой указан номер телефона, было указано, что ему 19 лет, а также

желание познакомиться с людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ссылка на данную анкету у несовершеннолетнего отсутствует, на данном сайте найти ее не представляется возможным. Последний раз ему писали по данному объявлению 11 января. Кто разместил данную анкету ему неизвестно, сам он этого не делал. Проводится проверка.

Ранее еще один петербуржец обратился в полицию после того, как его номер и фото попали на сайт для геев. Потерпевший обратился в полицию 1 января. Он рассказал о конфликте с неизвестным мужчиной, с которым общался на сайте объявлений. Хулиган опубликовал личную информацию потерпевшего на сайте для геев.

Фото: pexels