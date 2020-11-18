Дана Борисова отреагировала на слив интимного видеоролика в Сеть

Борисова спокойно и по-философски отнеслась к обрушившейся на нее срамной славе.

В сети на выходных появился интимный ролик с участием телеведущей Даной Борисовой. В интервью ФАН она рассказала шокирующие подробности и раскрыла причины своего распутного поведения.

Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня. Скорее всего, это на самом деле я, но запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, когда я активно употребляла наркотики. Дана Борисова, телеведущая

Борисова спокойно и по-философски отнеслась к обрушившейся на нее срамной славе. Она рассказала, что 26 апреля отметит 4 года трезвости "без единого срыва по алкоголю и наркотикам. Телеведущая заявила, что давно раскаялась о содеянном и начала жить новой жизнью.

Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. Дана Борисова, телеведущая

Дана Борисова при том отметила, что не согласна с позицией многих СМИ, сравнивающих ее видео с аналогичными у капитана российской сборной по футболу. Она считает, что ее "видео с бородой давно потеряло актуальность".

Фото: Insyagram/ @danaborisova_official

Стоп-кадр из слитого в Telegram видео