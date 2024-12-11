Дана Борисова продемонстрировала подписчикам результаты пластических операций

Телеведущая показала лицо без фильтров

48-летня Дана Борисова, известная телеведущая, продемонстрировала в соцсетях результаты пластических операций, опубликовав селфи без фильтров.

В августе 2024 года Борисова перенесла комплекс процедур, включающий лифтинг лба и висков, изменение формы глаз и нижнюю блефаропластику. Ранее телеведущая выражала удовлетворение результатом, объясняя свое решение обратиться к хирургии неэффективностью косметологических методов в борьбе с возрастными изменениями.

Тема пластической хирургии и косметологических процедур актуальна и для 17-летней дочери Борисовой, Полины. В июле девушка сделала "углы Джоли" с помощью филлеров у косметолога, к которому ее отвела сама Дана. Борисова также заявляла о намерении подарить дочери ринопластику на совершеннолетие, чтобы исправить форму носа, унаследованную от отца, Максима Аксенова.

Дана Борисова начала свою карьеру в 90-х с молодежной программы "До 16 и старше", но настоящая популярность пришла к ней благодаря "Армейскому магазину". Этот период стал пиком ее карьеры, сделав ее одной из самых узнаваемых телеведущих страны. В последующие годы Борисова столкнулась с личными трудностями, включая публичную борьбу с наркозависимостью.

Фото: Дана Борисова, социальные сети