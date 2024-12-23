Дана Борисова показала лицо после пластики и ответ хирурга на критику

Телеведущая решилась на четвертую операцию.

Телеведущая Дана Борисова в начале августа прошла четвертую пластическую операцию — подтяжку нижней части лица и шеи. Хирург Артур Христенко рассказал о сложностях процедуры, стоимости и сроках восстановления. Об этом сообщает "КП Санкт-Петербург".

49-летняя телеведущая Дана Борисова снова обратилась к пластическим хирургам. В Санкт-Петербурге ей провели подтяжку нижней части лица и шеи. Продолжительность операции составила 5 часов. По словам Борисовой, она решилась на вмешательство из-за возрастных изменений. Звезда призналась, что не скрывает своего выбора и делится с подписчиками фотографиями даже в период восстановления.

Оперировал Борисову хирург Артур Христенко. Он пояснил, что из-за частых косметологических процедур ткани лица телеведущей были изменены, поэтому вмешательство требовало особой осторожности. По словам специалиста, операция прошла успешно, а окончательный результат можно будет оценить только через полгода.

Стоимость процедуры в Петербурге составляет от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. В Москве аналогичная операция обошлась бы в 1,5–3 млн руб.

Хирург отметил, что в первые недели после операции у пациентки сохраняются отеки и швы за ушами, которые со временем станут незаметны. Он добавил, что Борисова нарушила режим восстановления и уже через неделю после вмешательства вернулась к работе, однако её состояние пока остается стабильным.

Эффект от подтяжки, по прогнозу врача, сохранится около 10 лет.

Фото: Социальные сети/Дана Борисова