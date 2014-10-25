В Выборгском районе Петербурга появится амбулаторный центр для больных с гнойными инфекциями

В Петербурге предложили создать районные центры амбулаторной хирургии при поликлиниках.

В Санкт-Петербурге обсудили создание центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) в районах города. Этой теме было посвящено первое в 2026 году совместное заседание Общественной палаты Петербурга и нового Общественного совета при Комитете по здравоохранению.

Председатель совета, главный врач Городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий сообщил "Петербургскому дневнику", что помощь пациентам с гнойными инфекциями сегодня остается одной из самых острых проблем. По его словам, в больнице с 2013 года работают 95 коек гнойной хирургии, однако этого недостаточно. Дополнительные 15 коек пришлось организовать в отделении эндокринологии, но и они уже загружены на пределе. Стрижелецкий отметил, что на стационарные места нередко приходится вдвое больше пациентов, а персонал работает в условиях постоянного перегруза.

Главный внештатный хирург Комитета по здравоохранению Петр Яблонский подчеркнул, что гнойная хирургия — один из самых тяжелых и инвалидизирующих разделов медицины. Он напомнил, что в Петербурге ежегодно проводится более трех тысяч ампутаций пальцев и части стопы у пациентов с диабетической стопой, атеросклерозом и некротизирующими инфекциями. Основную нагрузку, по его словам, сегодня несут больница Святого Георгия и больница №14.

Участники заседания отметили, что значительная часть пациентов, поступающих в стационары, не нуждается в госпитализации и сложных операциях. Помощь многим можно оказывать в амбулаторных условиях — под местным обезболиванием. Для этого предложено создать при поликлиниках несколько специализированных районных центров, куда будут направлять пациентов с заболеваниями кожи и мягких тканей, не требующими тяжелого анестезиологического сопровождения.

Первым на инициативу откликнулся Выборгский район. В администрации сообщили, что в городской поликлинике №117 уже работают несколько площадок и три хирургических отделения. Сейчас операции по гнойной патологии проводят в рамках обычного амбулаторного приема, но в ближайшее время для этого выделят отдельное помещение и утвердят штат. В районе заявили, что рассчитывают получить лицензию и запустить работу ЦАХ в ближайшее время.

Фото: Piter.tv