В Петербурге слили почти 3 млн данных пользователей "Дом.ру"

В общий доступ помимо телефонных номеров попали также ФИО, ИНН, банковские реквизиты, адреса клиентов, у некоторых — и даты рождения.

В среду, 16 ноября, стало известно, что данные пользователей интернет-провайдера "Дом.ру", среди которых 2,7 млн уникальных номеров телефона, попали в открытый доступ. Об этом рассказали в телеграм-канале "Утечки информации".

Сейчас служба информационной безопасности компании проводит внутреннее расследование. Предполагается, что в Сеть утекли данные клиентов из Петербурга. В общий доступ помимо телефонных номеров попали также ФИО, ИНН, банковские реквизиты, адреса клиентов, у некоторых — и даты рождения.

В телеграм-канале пишут, что информацию слил тот же источник, который ранее уже распространял данные "Почты России", образовательного портала "GeekBrains" и службы доставки "Delivery Club". В пресс-службе "Дом.ру" рассказали, что слитая база данных годичной давности. Она датируется ноябрем 2021 года. Кроме того, "более глубокие" персональные данные — логины и пароли — в общем доступе не появились, подчеркнули в "Дом.ру".

Ранее в России появились мошеннические сайты для проверки скомпрометированных банковских карт. Мошенники предлагают клиенту банка ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. Как только человек вводит цифры, злоумышленники списывают средства со счета.

Фото: Piter.tv

