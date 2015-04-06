Мошенники предлагают клиенту банка ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. Как только человек вводит цифры, злоумышленники списывают средства со счета.

В России появились мошеннические сайты для проверки скомпрометированных банковских карт. Как отметили в Роскачестве, единого официального такого сервиса не существует.

Пользователям напомнили, что все подобные сервисы в сети являются мошенническими. Их попросили не вводить данные карты на подозрительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что мошенники слили в теневой интернет данные более чем 100 тысяч российских банковских карт. После этого мошенники создали сайты, которые предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы. Рекламы таких сервисов много в Telegram-каналах. Рассылка идет не только в сообществах о финансах, но и доходит до пользователей, которые далеки от банковских терминов. Мошенники предлагают клиенту банка ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. Как только человек вводит цифры, злоумышленники списывают средства со счета.

Ранее мы сообщили, что Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России.

Фото: pixabay