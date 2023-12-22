Петербургскую дамбу окутал туман

Видимость на трассе упала до критически низких значений.

Автомобилистов, планирующих поездку по комплексу защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, предупредили о тумане, окутавшем магистраль. Видимость составляет не более 200-300 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС 22 марта.

Уважаемые водители! На КЗС густой туман! Видимость составляет не более 200-300 метров. Пресс-служба Дирекции КЗС

Видимость на трассе упала до критически низких значений. Автомобилистов попросили выбрать небольшую скорость, увеличить дистанцию и включить противотуманные фары.

Ранее мы писали, что ремонт на вантовом мосту в Петербурге завершили раньше времени.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"