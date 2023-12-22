Ремонт на вантовом мосту в Петербурге завершили раньше времени

Специалисты работали на 57-м километре кольцевой автодороги.

На вантовом мосту завершились работы по ремонту деформационного шва. Проект сдали досрочно. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский сегодня, 22 марта,

Ремонт на вантовом мосту в составе КАД начался 18 марта. Специалисты работали на 57-м километре кольцевой автодороги. В связи с этим на внешнем кольце, со стороны Октябрьской набережной, закрыли движение по первой и второй полосам.

Отметим, что работы должны были завершиться 30 марта. Но дорожники справились раньше срока.

Ранее мы писали, что почти на два года ограничат движение по Славянской улице в Рыбацком.

Фото: Telegram / ФКУ Упрдор Северо-Запад