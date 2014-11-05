76% петербуржцев убеждены, что ответственность за взятки несут обе стороны

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает больше, выступают за равное распределение ответственности.

Более 70% опрошенных петербуржцев убеждены, что ответственность за взятки несут и получатель, и взяткодатель. Такие данные опроса предоставил сервис SuperJob (результаты опроса имеются в распоряжении Piter.tv).

Большинство петербуржцев (76%) полагают, что в ситуации со взятками виновны обе стороны, — и тот, кто провоцирует, и тот, кто принимает. Ещё 11% полагают, что виновным следует считать только того, кто получает взятки, и лишь 2% обвиняют только тех, кто подкупает чиновников.

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает больше, выступают за равное распределение ответственности (83%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще граждан, зарабатывающих меньше, винят только получателей взяток (22%).

Ранее на Piter.tv: Каждый пятый петербуржец планирует потратить тринадцатую зарплату на отпуск.

Фото: pxhere