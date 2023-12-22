В ночь на 23 и 24 мая жители Петербурга смогут увидеть "цветочное" полнолуние

На светлом петербургском небе такие полнолуния смотрятся особенно эффектно.

Петербуржцы в ночь на 23 и 24 мая смогут понаблюдать за цветочным полнолунием. Об этом рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Природа просыпается после зимнего сна и начинает радовать нас своими яркими красками и ароматами. В ЦПКиО вовсю идет фестиваль тюльпанов, цветут плодовые деревья – черемуха, яблони, груши, вишни, сливы. Отсюда и поэтичное название луны – "цветочная". Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

На светлом петербургском небе такие полнолуния смотрятся особенно эффектно: через толщу атмосферы будет красно-оранжевая луна.

Сегодня и завтра сразу после заката луна взойдет на юго-восточной части горизонта. Она пройдет низко и зайдет перед рассветом. Самое удобное место в городе для наблюдения этого явления – набережная "Лахта Центра".

Ранее на Piter.TV: жители Петербурга и Ленобласти 20 мая заметили солнечное гало.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное