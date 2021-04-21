Царское Село открыло цветочный сезон: в парках высадят более 250 тысяч растений

Одним из акцентов сезона станут луковичные.

В музей-заповеднике "Царское Село" стартовал весенний цветочный сезон. Первые 3 тысячи виол пересадили из оранжерей в цветники у циркумференции Екатерининского дворца. В ближайшие дни еще 9 тысяч этих цветов украсят Екатерининский и Александровский парки. Всего этой весной специалисты высадят более 250 тысяч единиц рассады, рассказали в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

Одним из акцентов сезона станут луковичные — тюльпаны (около 29 тысяч) и нарциссы (12 тысяч), которые уже начали цвести в Екатерининском парке. Как поясняют сотрудники музея, оформление клумб в этом году вдохновлено эпохой правления Елизаветы Петровны. Именно к этому времени относятся упоминания нарциссов в старинных документах. Эти цветы не только хорошо приживаются, но и источают тонкий аромат, подчеркивая историческую атмосферу императорской резиденции.

Кроме традиционных цветников, в Фрейлинском садике появятся подсолнухи и древовидные перцы — растения, также популярные в XVIII веке. "Овощной" цветник в стиле той эпохи создадут на Эрмитажной аллее: здесь высадят помидоры, шалфей и перцы, что неизменно вызывает интерес у посетителей.

В середине лета начнется сезон роз. У входа в Екатерининский дворец высадят старинные ароматные сорта, а также современные гибриды, устойчивые к погодным условиям и болезням. Особое внимание уделят эстетике и аромату растений.

Тёплую погоду в оранжереях уже ждут лавры. Эти южные деревья, зимовавшие при температуре 8112 градусов, скоро пересадят на открытые участки возле Екатерининского дворца. Перед этим их аккуратно подстригут — в форме шаров и пирамид. Всего в "Царском Селе" растут около 230 этих экзотических растений.

В это же время цена входа в "Царское Село" выросла почти вдвое: жители Пушкина возмущены изменениями.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"