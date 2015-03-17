Порядка 665 тонн цветов оформили таможенники Петербурга с начала года

В Северную столицу прибывают гвоздики, ранункулюсы, лилии, хризантемы, орхидеи, розы, тюльпаны и другие срезанные цветы.

Таможенники Петербурга оформили 665 тонн цветочной продукции с начала 2025 года. Об этом рассказали в ФТС России 4 марта.

Всего было ввезено 95 товарных партий, при этом значительное увеличение поставок пришлось на конец февраля. В Северную столицу прибывают гвоздики, ранункулюсы, лилии, хризантемы, орхидеи, розы, тюльпаны и другие срезанные цветы. Страны происхождения – Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия, Италия и Израиль.

Таможенный и карантинный фитосанитарный контроль растительной продукции проводят сотрудники Котлинского и Южного таможенных постов и специалисты Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Ранее на Piter.TV: в Петербург запретили ввозить более 21 тонны тайского риса с насекомыми.

Видео, фото: пресс-служба ФТС России