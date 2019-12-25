В Петербург запретили ввозить более 21 тонны тайского риса с насекомыми

По заявлению собственника продукция подлежит обеззараживанию.

В Большом морском порту Петербурга должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортной партии длиннозерного риса общим весом 21,6 тонн, произведенного в Таиланде, было обнаружено живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Лабораторные исследования подтвердили зараженность подкарантинной продукции многоядной мухой-горбаткой.

Выпуск указанной партии тайского риса на территорию Российской Федерации запрещён, по заявлению собственника продукция подлежит обеззараживанию.

Ранее был запрещен ввоз 125 тонн арахиса из Бразилии из-за опасного токсина.

Фото: unsplash (Pille R. Priske)