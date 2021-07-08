В комблаге рассказали, как спасают цветы от петербургской жары

Корреспондент Piter.tv заснял момент полива зеленых насаждений на Выборгской набережной.

При аномальной жаре специалисты комитета по благоустройству Петербурга работают утром с 6 до 11 часов и вечером с 18 до 23 часов. График полива устроен так, чтобы цветы не погибали, ведь если вода нагреется под полуденным солнцем, то может буквально прожечь растения.

В Приморском районе работают три машины, которые за смену поливают около 233 тысяч насаждений. В основном, на клумбах красуются сурфинии ампельные, петунии, бархатцы.

Ранее стало известно, что в Петербурге посадили свыше 33 тысяч растений-многолетников за полгода.

Текст, фото, видео: Анастасия Косичкина