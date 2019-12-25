В Петербурге посадили свыше 33 тыс. растений-многолетников за полгода

Большую часть растений решили посадить в Приморском парке Победы.

В пятницу, 2 июля, в комитет по благоустройству поделились итогами работы за полгода. Так, с начала 2021 года были оформлены цветники на площадь более 90 тысяч квадратных метров, передает Смольный.

Работники успели высадить уже более 33 тысяч многолетний растений. Всего в оформлении города используют 100 сортов и 67 видов растений. Последние три года также были плодотворными в работе, специалисты высадили в парках и скверах 62 тысячи многолетних растений.

В комитете отмечают, что в первую очередь садовники настроены на качество оформления, а не на количество. Так, многолетники не должны конкурировать в цветниках с летниками.

В этом году большую часть растений посадили в Приморском парке Победы. Работники высадили 9500 многолетников 35 видов.

Ранее мы писали, что в Выборге продолжают обновлять цветники.

Фото: Piter.tv