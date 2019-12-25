Были выявлены факты уничтожения гражданами высаженных растений.

В Выборге продолжают обновлять цветники. В первую очередь это делается там, где вандалами вырваны цветы из вазонов или растения отцвели. По результатам проверки комитетом городского хозяйства Выборгского района выявлены факты уничтожения гражданами высаженных растений. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В частности, часть поврежденных растений с корневой системой обнаружена на набережной Салакка-Лахти непосредственно рядом с вазонами. Дополнительные цветы будут высажены не только в центральной части города, но и в других микрорайонах.

Каждый год мы стараемся высаживать цветы как можно раньше, после чего до осени продолжается наблюдение за их ростом, полив и уход. специалисты "Комбината благоустройства"

Комитетом городского хозяйства каждую неделю проводит контроль качества исполнения муниципального контракта по содержанию общегородских территорий. После очередной проверки было решено переставить несколько менее востребованных урн на другие участки, где они более нужны. Помимо этого рассматривается вопрос о дополнительных контейнерах в Старом городе.

Также в Выборге ежедневно выполняют влажную уборку дорог.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО