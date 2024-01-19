Глава ЕЦБ объяснила решение уйти в отставку стремлением к свободе слова

Кристин Лагард заметила, что хочет иметь свободу в высказываниях.

Заявившая о своей досрочной отставке глава Европейского центрального банка Кристин Лагард объяснила аудитории причину, по которой она решила оставить должностной пост. Соответствующий комментарий западный эксперт сделала ы ходе пресс-конференции с журналистами на платформе ЕЦБ. Иностранка заметила, что стремится в свободе слова для обсуждения тем, не связанных с финансовой политикой. Иностранка добавила, что в нынешних условиях просто не может оставаться нейтральной, как того требуют ограничения, накладываемые на сотрудников ЕЦБ.

Причина, по которой я решила завершить свой срок полномочий раньше - в феврале 2027 года, а не в октябре, - заключается в том, о чем я уже говорила коллегам, сотрудникам и членам Совета управляющих: мне хочется обладать свободой слова, свободой самовыражения и возможностью участвовать в обсуждении вопросов, не связанных с денежно-кредитной политикой. Кристин Лагард, глава ЕЦБ

Напомним, что в четверг стало известно от ЕЦБ, что руководитель финансового регулятора регионального сообщества Кристин Лагард подает в отставку. Она покинет рабочее место 7 февраля 2027 года. Кристин Лагард со своей стороны подтвердила информацию о досрочной отставке через социальные сети.

FT: Кристин Лагард может досрочно уйти с поста главы ЕЦБ.

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