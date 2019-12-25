Петербургские флористы рассказали, в какую стоимость обойдётся букет на 1 сентября

В зависимости от пожеланий, можно собрать как бюджетные, так и более дорогие композиции.

До Дня знаний осталось буквально несколько дней. Поздравлять преподавателей с началом нового учебного года – давняя и очень важная традиция. Как правило, учителям дарят цветы. Piter.TV выяснил, в какую стоимость обойдутся букеты родителям школьников, и как повлияли санкции на поставки и стоимость цветов.

Что касается цен на букеты перед 1 сентября, то в зависимости от пожеланий клиента, можно собрать как бюджетные, так и более дорогие композиции.

Как рассказал основатель студии цветов RIABUSHKIN Вадим Рябушкин, бюджетный вариант букетов начинается от 1000 рублей. Это могут быть классические букеты из хризантем, гладиолусов, подсолнухов, георгин. Средняя стоимость композиций к 1 сентября варьируется от 1 000 до 3 500 рублей.

Чаще всего выбирают по цене в районе 1 700 рублей. Вадим Рябушкин

Представители магазина цветов "Цветочная нота", также рассказали, что в среднем букет ко Дню знаний стоит 1500 рублей, но есть возможно собрать бюджетный вариант в пределах 750 рублей. В сети цветочных студий FLORCAT могут собрать бюджетный вариант от 500 рублей.

У покупок на День знаний слишком большой разброс: можно собрать и маленький букет-комплимент, и пышную композицию от класса. Небольшой комплимент можно составить на 700₽, а стоимость корзин варьируется от 4 500 до 15 000 рублей. представители сети FLORCAT

Что касается подорожания букетов в преддверии Дня знаний, то в этом вопросе флористы не пришли к единому мнению. В "Цветочной ноте" не заметили серьёзного скачка цен. А представители студий FLORCAT и RIABUSHKIN отметили "определённый рост" цен на цветы.

Да, определённый рост цен присутствует. Это связано с тем, что логистика подорожала примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом. Также из-за коронавирусных ограничений в Европе и Латинской Америке снизилось количество предложений по определённым группам товаров, что повлекло за собой рост цен. представители цветочной сети FLORCAT

Обычно удорожание букетов связано с повышением цены у поставщиков. Я бы не сказал, что в этом году есть большая разница между обычными днями по закупу цветка и праздничными перед 1 сентября. Спрос есть большой. Некоторые расцветки цветов сейчас достать почти невозможно, так как поставки очень быстро разбираются. А по стоимости, немножко выросла цена на некоторые позиции, но не значительно. Вадим Рябушкин, студия цветов RIABUSHKIN

Также не сошлись в едином мнении представители цветочных магазинов и касательно проблем с поставками в связи с нынешними санкциями.

Представители магазина "Цветочная нота" рассказали, что поставки цветов нормализовались, товар поступает вовремя, в том числе, из зарубежных стран.

Основатель студии цветов RIABUSHKIN отметил, что в целом затруднений с поставками нет, но у поставщиков есть явные проблемы с логистикой.

Иногда фуры с цветами опаздывают на три дня. Приходится ждать их, либо идти к другому поставщику. Цветов хватает. Мы закупаем цветок из России, Нидерландов, Эквадора и Колумбии. Был период, когда компании из Нидерландов перестали поставлять некоторые позиции по срезанным, комнатным цветам, но сейчас уже все в порядке, все есть. Вадим Рябушкин

Представители цветочной сети FLORCAT также отметили, что из-за санкций автотранспорт, зарегистрированный в РФ и РБ, не пропускают через границу.

Ограничения коснулись и поставок зелени. Но основной объём цветка – это импорт, как и ранее. представители цветочной сети FLORCAT

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Текст: Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Фото: pxhere.com