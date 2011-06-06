ЦПКиО имени Кирова в Петербурге стал одним из лучших парков в РФ

Отмечается живописность парка и его разнообразие развлечений.

Эксперты сервиса путешествий Tutu сделали подборку из 10 парков с осенней атмосферой. На пятой строчке расположился ЦПКиО имени С. М. Кирова, находящийся на Елагином острове в Петербурге. Об этом 12 сентября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Парк культуры и отдыха на Елагином острове – одно из тех мест, которое ценится самими петербуржцами. Туристов тут не так много, так что лавировать в толпе не придется. Эксперты сервиса Tutu

Также отмечается живописность парка и его разнообразие развлечений. В зеленой зоне часто проводят мастер-классы, также можно посетить Музей художественного стекла и заняться спортом.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приоратском парке Гатчины началась реставрация водонапорной башни.

Фото: Telegram / Елагин остров – ЦПКиО им. С. М. Кирова