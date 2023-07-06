В Приоратском парке Гатчины началась реставрация водонапорной башни

Объект культурного наследия обновят к декабрю 2025 года.

В Приоратском парке города Гатчина начинается реставрация объекта культурного наследия федерального значения — водонапорной башни. Завершить работы планируется к декабрю 2025 года.

Как сообщили в комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти, к концу 2024 года специалисты проведут вычинку стен и установят временную кровлю, чтобы ремонт интерьера башни мог проходить зимой. Уже на следующий год запланирована реставрация фасада. Планируется установить стеклянный купол и облагородить прилегающую территорию.

"Начинаем реставрацию бывшей водонапорной башни в Приоратском парке Гатчины! Некогда объект коммунальной инфраструктуры станет смотровой площадкой и ещё одной интересной точкой в городе" зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой

Кроме того, в 2025 году в Приоратском парке установят чугунные ворота, воссозданные по материалам середины XIX века.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Литейном проспекте откроют дом реставратора.

Фото: Telegram / "Цой пишет"