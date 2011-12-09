На Водонапорной башне в Гатчине начались реставрационные работы

В этом году выполнят первоначальную вычинку стен и установят временную кровлю.

В Приоратском парке Гатчины начинаются реставрационные работы на Водонапорной башне. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

В этом году выполнят первоначальную вычинку стен и установят временную кровлю, чтобы специалисты могли зимой реставрировать интерьеры башни, которые в будущем превратятся в музейные.

В 2025 году отреставрируют фасады, создадут стеклянный купол и выполнят благоустройство прилегающей территории. Работы на башне завершатся в декабре 2025 года.

Также в следующем году в Приоратском парке появятся чугунные ворота, воссозданные по материалам середины XIX века.

В Петербурге в здании театра Якобсона реставрационные работы завершатся в 2025 году.

Фото: администрация Ленобласти