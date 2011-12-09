На Водонапорной башне в Гатчине начались реставрационные работы

В Приоратском парке Гатчины начинаются реставрационные работы на Водонапорной башне. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.
В этом году выполнят первоначальную вычинку стен и установят временную кровлю, чтобы специалисты могли зимой реставрировать интерьеры башни, которые в будущем превратятся в музейные.
В 2025 году отреставрируют фасады, создадут стеклянный купол и выполнят благоустройство прилегающей территории. Работы на башне завершатся в декабре 2025 года.
Также в следующем году в Приоратском парке появятся чугунные ворота, воссозданные по материалам середины XIX века.
В Петербурге в здании театра Якобсона реставрационные работы завершатся в 2025 году.
Фото: администрация Ленобласти
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