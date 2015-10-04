В Приоратском парке Гатчины ограничили вход из-за реставрации исторических ворот

Работы по восстановлению металлических ворот с декоративными элементами завершены частично.

В Гатчине временно ограничили доступ в Приоратский парк у Банного переулка для проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в ГКУ Ленобласти "Дирекция по сохранению ОКН".

В рамках реставрации специалисты восстановили металлические ворота с литыми и выколотными декоративными деталями — лавровыми и дубовыми венками, цветами, а также двуглавым орлом периода правления Николая II.

Приоратский парк, границы которого сформировались в 1790-х годах, является одной из главных достопримечательностей Гатчины. Наиболее живописные участки находятся вдоль озёр Чёрного и Глухого. После смерти Павла I парк пришёл в упадок, заболачивались водоёмы, и лишь в 1840-х годах, после визита Николая I, началось восстановление с благоустройством мостов и восстановлением территории.

Фото: ГКУ Ленобласти "Дирекция по сохранению ОКН"