Дом реставратора откроют на Литейном проспекте

Соответствующая табличка будет установлена на доме Пашкова на Литейном проспекте, 37-39.

В Петербурге скоро появится Дом реставратора. Об этом заявил губернатор города, уточнив, что соответствующая табличка будет установлена на доме Пашкова на Литейном проспекте, 37-39. По словам градоначальника, реставраторы давно мечтали о месте, где они могли бы встречаться и обмениваться опытом.

Губернатор также добавил, что на отреставрированных исторических зданиях должны быть установлены таблички с именами не только тех, кто строил эти дома, но и тех, кто их восстанавливал. Градоначальник напомнил, что реставраторы внесли огромный вклад в восстановление исторического облика Петербурга после разрушительной Великой Отечественной войны. В 1945 году были созданы специальные реставрационные мастерские, которые занимались восстановлением памятников Ленинграда и его пригородов.

С течением времени реставраторы улучшали свои навыки, передавая ценный опыт следующим поколениям. Сегодня город продолжает заботиться о сохранении своего исторического наследия. В рамках этой работы реализуется масштабная программа реставрации фасадов 255 многоквартирных домов-памятников. Специалисты КГИОП и районных администраций осознанно выбирают здания с самой сложной отделкой фасадов для восстановления. Эта программа уже получила признание — она была отмечена Золотым дипломом конкурса "Культурное наследие регионов России", организованного Союзом архитекторов России.

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Фото: citywalls.ru