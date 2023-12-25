Художественная подсветка украсила доходный дом купца Иоффа

Теперь у горожан есть возможность рассмотреть двухъярусную башню, колонны, пилястры и треугольные фронтоны даже ночью.

Доходный дом купца Иоффа украсила художественная подсветка. Обновленное освещение стало подарком от города дому в честь его 110-летия. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

На фасаде дома сделали свыше 500 современных прожекторов. Теперь у горожан есть возможность рассмотреть двухъярусную башню, колонны, пилястры и треугольные фронтоны даже ночью. Проект реализован правительством Северной столицы компанией "Газпром".

Подсветка не только украшает город, но и повышает его туристическую привлекательность. Этим летом в городе появляется все больше благоустроенных объектов. Так, например, на территории СПбГУ заработал фонтан "Петр I".

Фото: citywalls