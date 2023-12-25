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Фасад доходного дома Кларка украсила художественная подсветка

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В ходе работ смонтировали 214 светильников с различной насыщенностью светового потока и 80 прожекторов.

Фасад доходного дома А. Ф. Кларка украсила художественная подсветка, рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Отмечается, что здание на Английской набережной, 38, получило современное световое решение в рамках программы взаимодействия городского правительства и ПАО "Газпром". Были использованы линейные светодиодные светильники и прожекторы. 

В ходе работ смонтировали 214 светильников с различной насыщенностью светового потока и 80 прожекторов. Такие источники света энергоэффективны и потребляют в два раза меньше энергии. А 900 метров проводов электропитания уложено в пластиковые каналы. 

Ранее на Piter.TV: реконструкция освещения стартовала в парке Александрино в Петербурге. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: английская набережная, художественная подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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