Реконструкция освещения стартовала в парке Александрино в Петербурге

Всего специалисты "Ленсвета" проложат 30 километров кабеля в земле, установят 821 светодиодный светильник и 801 опору.

В парке Александрино в Кировском районе началась масштабная реконструкция освещения, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Парк расположен между проспектами Стачек, Народного Ополчения и улицей Козлова. Ранее пространство освещалось лишь на треть, и на недостаточное количество фонарей обращали внимание местные жители.

Реконструкцию наружного освещения в парке разделили на два участка – на обоих завершение работ запланировано осенью следующего года. Всего специалисты "Ленсвета" проложат 30 километров кабеля в земле, установят 821 светодиодный светильник и 801 опору.

Поскольку пространство входит в границы объекта культурного наследия федерального значения "Дача И. Г. Чернышева "Александрино", принято решение установить фонари на чугунные декоративные опоры.

Ранее мы рассказывали о том, что в Предпортовых проездах завершилась реконструкция освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга