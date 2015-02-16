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Реконструкция освещения стартовала в парке Александрино в Петербурге

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Всего специалисты "Ленсвета" проложат 30 километров кабеля в земле, установят 821 светодиодный светильник и 801 опору.

В парке Александрино в Кировском районе началась масштабная реконструкция освещения, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Парк расположен между проспектами Стачек, Народного Ополчения и улицей Козлова. Ранее пространство освещалось лишь на треть, и на недостаточное количество фонарей обращали внимание местные жители. 

Реконструкцию наружного освещения в парке разделили на два участка – на обоих завершение работ запланировано осенью следующего года. Всего специалисты "Ленсвета" проложат 30 километров кабеля в земле, установят 821 светодиодный светильник и 801 опору. 

Поскольку пространство входит в границы объекта культурного наследия федерального значения "Дача И. Г. Чернышева "Александрино", принято решение установить фонари на чугунные декоративные опоры. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Предпортовых проездах завершилась реконструкция освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: александрино, наружное освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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