В Предпортовых проездах завершилась реконструкция освещения

Теперь за качественное освещение в ответе 158 светодиодных светильников.

Реконструкция наружного освещения завершилась в 4-м, 5-м и 6-м Предпортовых проездах в Московском районе. Об этом 26 ноября сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Специалисты "Ленсвета" заменили железобетонные фонарные столбы на новые металлические, установили 125 опор по всей протяженности трех улиц. Более 5 километров линий электропередачи проложили под землей. Теперь за качественное освещение в ответе 158 светодиодных светильников.

Ранее район железнодорожной станции Предпортовая имел только промышленное назначение, а в настоящее время на его территории ведут активное жилищное строительство. Поэтому наличие современной системы освещения и другой инженерной инфраструктуры – крайне важный аспект.

Ранее освещение реконструировали на шоссе Революции.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга