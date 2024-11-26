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В Предпортовых проездах завершилась реконструкция освещения

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Теперь за качественное освещение в ответе 158 светодиодных светильников.

Реконструкция наружного освещения завершилась в 4-м, 5-м и 6-м Предпортовых проездах в Московском районе. Об этом 26 ноября сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Специалисты "Ленсвета" заменили железобетонные фонарные столбы на новые металлические, установили 125 опор по всей протяженности трех улиц. Более 5 километров линий электропередачи проложили под землей. Теперь за качественное освещение в ответе 158 светодиодных светильников. 

Ранее район железнодорожной станции Предпортовая имел только промышленное назначение, а в настоящее время на его территории ведут активное жилищное строительство. Поэтому наличие современной системы освещения и другой инженерной инфраструктуры – крайне важный аспект. 

Ранее освещение реконструировали на шоссе Революции. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: московский район, наружное освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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