Участок ЦПКиО имени Кирова закрыли на просушку

Дорожкам нужно высохнуть после зимы.

Территорию Собственного сада ЦПКиО им. Кирова закрыли на просушку с 18 марта. Она обозначена на карте красным цветом. Остальная часть парка открыта для прогулок.

Просушка проводится каждый год в весенний период. Она необходима для восстановления грунтовых и набивных дорожек после обильных снегопадов и таяния снега. В ином случае дорожки могут прийти в негодность. Территория Собственного садика откроется к началу лета.

Посетителей просят пользоваться асфальтированными дорожками в период просушки.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Летнем саду распустились первые подснежники.

Фото: ЦПКиО им. Кирова