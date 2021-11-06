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Участок ЦПКиО имени Кирова закрыли на просушку
Сегодня, 13:12
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Участок ЦПКиО имени Кирова закрыли на просушку

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Дорожкам нужно высохнуть после зимы.

Территорию Собственного сада ЦПКиО им. Кирова закрыли на просушку с 18 марта. Она обозначена на карте красным цветом. Остальная часть парка открыта для прогулок. 

Просушка проводится каждый год в весенний период. Она необходима для восстановления грунтовых и набивных дорожек после обильных снегопадов и таяния снега. В ином случае дорожки могут прийти в негодность. Территория Собственного садика откроется к началу лета. 

Посетителей просят пользоваться асфальтированными дорожками в период просушки. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Летнем саду распустились первые подснежники. 

Фото: ЦПКиО им. Кирова

Теги: просушка, цпкио им кирова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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