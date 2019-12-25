В Летнем саду распустились первые подснежники

Ботаники называют подснежниками Галантус (Galanthus nivalis L.) семейства Амариллисовые.

В Летнем саду заметили первые подснежники. Фотографии опубликовали в группе "Сады Русского музея" в социальной сети "ВКонтакте".

Ботаники называют подснежниками Галантус (Galanthus nivalis L.) семейства Амариллисовые. Название образовано из греческих слов gala – молочный и anthos – цветок. В садовой культуре используются с 1500 года для букетных посадок в цветниках.

Подснежники зацветают первыми, и время их цветения зависит от погодных условий – цветение может продолжаться в течение месяца. У белых цветков с зеленым пятном приятный аромат.

Фото: Вконтакте / Сады Русского музея

