Сегодня, 15:59
В Ленобласть из Германии привезли свыше 760 тыс. цыплят

Пернатые следовали из-за границы на одну из птицефабрик региона.

В Ленобласть из Германии под контролем сотрудников Россельхознадзора привезли 768 тыс. цыплят. Ветеринарный контроль прошли 53,1 тыс. птенцов. 

Пернатые следовали из-за границы на одну из птицефабрик региона. Было установлено, что все цыплята здоровы, документы и условия их транспортировки соответствуют нормативным ветеринарным требованиям, а Саксония – территория, откуда прибыли птенцы, эпизоотически благополучна. 

Данная партия является 15-й с начала текущего года. 

Видео, фото: пресс-служба Россельхознадзора

