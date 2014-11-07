В Ленобласть из Германии привезли свыше 760 тыс. цыплят

Пернатые следовали из-за границы на одну из птицефабрик региона.

В Ленобласть из Германии под контролем сотрудников Россельхознадзора привезли 768 тыс. цыплят. Ветеринарный контроль прошли 53,1 тыс. птенцов.

Пернатые следовали из-за границы на одну из птицефабрик региона. Было установлено, что все цыплята здоровы, документы и условия их транспортировки соответствуют нормативным ветеринарным требованиям, а Саксония – территория, откуда прибыли птенцы, эпизоотически благополучна.

Данная партия является 15-й с начала текущего года.

