В Петербург не пустили 41 тонну перуанского кофе из-за опасной мухи

Большую партию зеленого кофе задержали в порту из-за карантинного вредителя.

В Санкт-Петербурге ввоз 41 тонны зеленого зернового кофе из Перу был временно запрещен после обнаружения опасного насекомого. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия прибыла в Большой морской порт города, где специалисты Россельхознадзора выявили живую имаго карантинной мухи в кофейных зернах. Образцы были направлены в Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ", где подтвердили наличие многоядной мухи-горбатки. Этот вид включен в перечень карантинных объектов ЕАЭС и отсутствует на территории России.

Из-за выявленного вредителя выпуск партии на территорию РФ запрещен. Муха-горбатка представляет угрозу, так как может быстро распространяться через транспорт, людей и животных, повреждать продукты и быть переносчиком холеры.

Ранее в Петербурге и Ленобласти ввели карантин из-за опасного грибка на ясене.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора