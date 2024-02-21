В России средний чек кофе на вынос составил 233 рубля

В январе-феврале нынешнего года средний чек кофе на вынос увеличился на 8%.

В России средний чек кофе на вынос в начале 2026 года составил 233 рубля. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты "Платформы ОФД".

В январе-феврале нынешнего года средний чек кофе на вынос увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м. При этом объем реализации напитка сократился на 3%. По мнению участников рынка, это связано с аномальными погодными условиями и длительными январскими праздниками.

Кроме того, часть кофеен не выдержала конкуренции из-за растущей популярности домашнего приготовления кофе. Отмечается, что их количество за год сократилось на 1% и составляет 25,7 тысяч торговых точек. Вместе с этим наблюдается рост потребления кофе в точках самообслуживания.

Фото: pxhere.com