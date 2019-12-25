Циклон с юга "Рената" надвигается на Петербург

Небо над Северной столицей затянет облаками. Пройдут дожди.

Сегодня, 24 апреля, день будет пасмурным. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале "Погода от шефа".

Южный циклон "Рената" принесет в Петербург похолодание. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. В городе начнется период дождей. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

По прогнозам синоптика, непогоду стоит ждать и жителям Ленобласти. В регионе обещают осадки и прохладу.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал о погоде в Петербурге на майских праздниках.

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