В ЦИК вновь раскритиковали горизбирком Петербурга

В ЦИК хотят разобраться, почему ТИК №47 трудоустроил еще не уволенных председателей УИКов.

В Центризбиркоме РФ остались недовольны тем, как горизбирком Петербурга исполнил ее требования. Речь идет о "миграции" членов участковых избирательных комиссий из одного ТИКа в другой. Об этом написали в Telegram-канале ЦИК.

Горизбирком уволил председателя ТИК №47 Елену Тюленеву, но это были не все требования. Также ЦИК потребовал провести полную и всестороннюю проверку обстоятельств и по ее итогам решить вопрос о возможном увольнении и председателя ТИК №48. Результаты проделанной работы должны были быть отправлены не позднее 8 сентября, но информация не поступала.

Дело в том, что после увольнения членов и председателей УИКов ТИКом №48, их взял на работу ТИК №47. При этом официально члены еще не были уволены. Это нарушает требования федерального законодательства. А избиркоме Петербурга говорили о том, что ситуация требует проверки, так как Елена Тюленева могла быть лишь "исполнителем".

Фото: ЦИК РФ