На Васильевском острове появится первая цифровая библиотека

Читать книги нужно будет на смартфоне.

В культурном квартале Брусницын откроют первую цифровую библиотеку "Гоголь". Об этом сообщила пресс-служба Красногвардейского района.

В общественном пространстве на Кожевенной линии установили пять книг высотой более трех метров каждая. В книгах находится несколько десятков произведений, а также аудиоэкскурсий по Петербургу. Чтобы почитать книгу, нужно иметь при себе смартфон, а также быть зарегистрированным в библиотечной системе Красногвардейского района.

Официальное открытие библиотеки состоится 11 августа в 16:00.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что жители возмущены строительством нестационарного объекта прямо у набережной Смоленки.

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Фото: пресс-служба Красногвардейского района