Жители возмущены строительством нестационарного объекта прямо у набережной Смоленки

Частное лицо получило землю в аренду.

Жителей Васильевского острова возмутило появление "торгового новостроя" на набережной реки Смоленки у Наличного моста. В июле рабочие начали сооружать там ленточный фундамент. Павильон примыкает вплотную к набережной и тем самым закрывает доступ к набережной и вид на реку.

Как оказалось, появление нового объекта не обрадовало и администрацию Василеостровского района. Там сообщили, что когда-то на этом месте работало уличное кафе, а затем участок был перепрофилирован и согласован под мелкорозничную торговлю.

Между тем, если пара столиков под зонтом или киоск с мороженым на прогулочном маршруте будут к месту, то капитальное здание у многих вызывает недовольство. Постройка значительно превышает ожидаемые и уместные здесь габариты. сообщила пресс-служба администрации.

При этом нестационарный объект возводится на законных условиях. В марте 2022 года был заключен договор с ООО "Гамма А". Оно будет действовать до марта 2027-го года.

Несмотря на то, что строительство продолжается, администрация района, профильные структуры и прокуратура продолжают выяснять обстоятельства и соответствие договорным условиям. Некоторые жители предполагают, что возводимый объект на самом деле превышает допустимую площадь. Петербуржцы надеются, что еще не появившийся магазин все же будет убран.

Фото: ВКонтакте / Ирина Петухова, Василеостровский район Санкт-Петербурга