Мужчина провалился под лёд на Новоладожском канале

В Ленинградской области мужчина вышел на лед Новоладожского канала в районе деревни Леднево и едва не провалился под лед. Об этом рассказал "Петербург2" со ссылкой на Аварийно-спасательную службу ЛО.
Дежурной смене поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург 24 ноября поступила заявка от очевидца о том, что под лёд Новоладожского канала провалился мужчина, который из воды выбрался самостоятельно.
Спасатели эвакуировали пострадавшего со льда и доставили на берег к его автомобилю, от медицинской помощи мужчина отказался.
Спасатели напомнили, что от соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду и выполнения требований о запрете выхода и выезда на лед зависит ваша жизнь и здоровье.
Также выходить и выезжать на лёд водоёмов запретили в Петербурге с 15 ноября до 15 апреля 2024 года.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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