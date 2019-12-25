Мужчина провалился под лёд на Новоладожском канале

Он смог выбраться самостоятельно, спасатели доставили его на берег.

В Ленинградской области мужчина вышел на лед Новоладожского канала в районе деревни Леднево и едва не провалился под лед. Об этом рассказал "Петербург2" со ссылкой на Аварийно-спасательную службу ЛО.

Дежурной смене поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург 24 ноября поступила заявка от очевидца о том, что под лёд Новоладожского канала провалился мужчина, который из воды выбрался самостоятельно.

Спасатели эвакуировали пострадавшего со льда и доставили на берег к его автомобилю, от медицинской помощи мужчина отказался.

Спасатели напомнили, что от соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду и выполнения требований о запрете выхода и выезда на лед зависит ваша жизнь и здоровье.

Также выходить и выезжать на лёд водоёмов запретили в Петербурге с 15 ноября до 15 апреля 2024 года.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО