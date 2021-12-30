Жителей Васильевского острова разбудил гул ТЭЦ

Не все петербуржцы поняли, что случилось.

Жители Васильевского острова пожаловались на шум в четвертом часу утра. Они опубликовали видео, на которых слышен гул.

Другие петербуржцы поспешили успокоить соседей: это ТЭЦ пар спускает. Некоторые отметили, что привыкли к этому звуку с детствам. Горожане были недовольны тем, что работы решили провести именно ночью.

Что-то случилось с ТЭЦ или с совестью её работников? В 4 утра такой страшный грохот на весь район. написал Юрий.

Василеостровская ТЭЦ находится на Кожевенной линии, 33.

Ранее стало известно, когда в Петербурге могут отключить отопление.

Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров