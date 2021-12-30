  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:36
65
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жителей Васильевского острова разбудил гул ТЭЦ

0 0

Не все петербуржцы поняли, что случилось.

Жители Васильевского острова пожаловались на шум в четвертом часу утра. Они опубликовали видео, на которых слышен гул. 

Другие петербуржцы поспешили успокоить соседей: это ТЭЦ пар спускает. Некоторые отметили, что привыкли к этому звуку с детствам. Горожане были недовольны тем, что работы решили провести именно ночью. 

Что-то случилось с ТЭЦ или с совестью её работников? В 4 утра такой страшный грохот на весь район.

написал Юрий.

Василеостровская ТЭЦ находится на Кожевенной линии, 33. 

Ранее стало известно, когда в Петербурге могут отключить отопление. 

Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров

Теги: тэц, шум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии