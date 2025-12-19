В Петербурге восстанавливают параметры теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-15

Авария на ТЭЦ №15 оставила сотни домов без нормального тепла при минус 9.

Авария на ТЭЦ №15 в Санкт-Петербурге привела к снижению отопления и горячей воды в Кировском районе города. Под ограничения попали 278 жилых домов, параметры теплоснабжения временно уменьшены. Об этом РИА Новости проинформировали в районном жилкомсервисе №3.

В Кировском районе Санкт-Петербурга зафиксировано аварийное происшествие на ТЭЦ №15. В результате инцидента снижены гидравлические параметры отопления и горячего водоснабжения в 278 жилых домах.

Информацию об ограничениях подтвердили в районном жилкомсервисе №3. Также было уточнено, что восстановительные работы уже ведутся, однако точные сроки нормализации теплоснабжения пока не определены. Сроки восстановления гидравлических параметров уточняются, отметили в жилкомсервисе.

На момент происшествия температура воздуха в Санкт-Петербурге составляет около минус 9 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что на 14-й линии Васильевского острова с опережением срока починили трубу после прорыва.

Фото: Pxhere