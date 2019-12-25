Упавший 160-летний дуб Ботанического сада превратят в арт-объект

Также часть ветвей дуба пойдет на материалы для выращивания орхидей и других растений.

Накануне в Ботаническом саду упал дуб, заставший еще дореволюционную Россию. По словам специалистов, после падения дерева обнаружилось, что его корни почти все сгнили.

Точный возраст дерева пока что не известен. По словам сотрудника ФГБУН Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, заместителя заведующего Ботаническим садом Петра Великого БИН РАН Юрия Калугина, предварительный возраст дуба – около 130 лет.

Ранее дерево было оценено по внешнему виду в 120 лет, мы добавили прошедшие 40 и получилось 160 лет. Нужно зачистить, законсервировать и проявить годичные кольца, тогда будет точная цифра. Юрий Калугин, специалист

Как рассказали "Невским Новостям", из дуба планируется создать уникальную экспозицию, арт-объект. На одном из спилов в нижней части дуба предлагается отметить события, значимые для Северной столицы.

Будет отмечена дата революции, перестройки и так далее – какой толщины было дерево в тот момент времени. Я думаю, что уже через неделю мы сделаем это. Юрий Калугин, специалист

Также часть ветвей дуба пойдет на материалы для выращивания орхидей и других растений, еще часть веток на свои нужды забрал зоопарк, оставшуюся древесину переработали для обработки грунта.

Фото: ВКонтакте / Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН