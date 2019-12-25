В Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб

Причиной этого могло стать усыхание дерева и прошедший накануне дождь.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге упал дуб возрастом 160 лет. Это произошло 8 августа около 9 часов утра, сообщается на странице сада "ВКонтакте".

Дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) относилось к старейшим деревьям Ботанического сада. В 1981 году его возраст оценили в 120 лет, с тех пор прошло еще 40 лет.

Специалисты полагают, что дерево упало из-за того, что усохло. Кроме того, накануне прошел дождь.

Высота дуба составляет 18,7 метров, кроны – 24,5 метров в поперечнике, окружность ствола – 88 сантиметров в диаметре. На месте вывороченных корней образовалась яма до одного метра глубиной.

Ранее мы писали, что Ботанический сад набирает волонтеров для борьбы с сорняками.

Фото: ВКонтакте / Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН