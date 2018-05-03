Что произошло в Петербурге 3 мая: фото и видео

Piter.TV публикует будничную подборку того, что произошло сегодня в Петербурге.

Первый рабочий день после длинных майских праздников был богат на самые разнообразные события. Опять же не обошлось без казусов на дорогах, аварий во время строительных работ и пожаров. Подробнее обо всех этих событиях и не только читайте в будничной подборке от Piter.TV.

Происшествия в Спб за сутки 3 мая: что случилось в Петербурге сегодня?

1. Постельные принадлежности создали аварийную ситуацию на КАДе. Автомобилист плохо закрепил матрас и подушку на крыше своей машины, в результате они вылетели прямо на проезжую часть. Увы, но предметы так и не доехали до дачи.

2. Поздно вечером, 2 мая в Приморском районе Петербурга в жилом доме произошел пожар . По словам очевидцев, в подъезде загорелся мусоропровод. В этом доме бытовые отходы горят уже во второй раз.

3. В Красногвардейском районе Петербурга снесли рынок автозапчастей. Местные жители сообщили, что торговые ряды существовали на этой местности уже более 20 лет.

4. Во время строительных работ на улице Рубинштейна произошла авария: у отбойного молотка порвался шланг и всю окрестность, в том числе и памятник Довлатову, залило машинным маслом.

5. Памятники Петербурга готовят к летнему сезону. Каменные копии известных людей моют и полируют до блеска.

Больше новостей на сайте Piter.TV.