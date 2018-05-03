На улице Рубинштейна произошла авария: машинное масло залило дороги и памятник Довлатову

Очевидцы сняли происшествие на видео.

Во время строительных работ на улице Рубинштейна, дом №23 у отбойного молотка порвался шланг и всю окрестность, в том числе и памятник Довлатову, залило машинным маслом. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На записи видны ремонтные работы. Строители сносят веранду у кафе и убирают плитку. Вся дорога вблизи залита машинным маслом. Пострадал и памятник советскому писателю Сергею Довлатову. Он полностью испачкан вязкой, темной жидкостью. По словам очевидцев, строители не собираются убирать масло. "Так и будет теперь стоять, как будто вышел на перекур из автосервиса", — написал один из свидетелей.

Ранее мы писали, что на Планерной улице вечером горел мусоропровод.

Видео: Piter.TV