В Московском парке Победы помоют памятник Жукову

А в Таврическом саду - памятник пионерам-героям.

В Северной столице началась весенняя уборки и очистка памятников от загрязнений. Сегодня днем специалисты помоют памятник Жукову в Московском парке Победы, а в Таврическом саду - памятник пионерам-героям. Об этом сообщили представители Государственного музея городской скульптуры. По сведениям от представителей организации, в Петербурге стартовал профилактический осмотр монументов.

Работа будет вестись в двух направлениях: практической и научно-исследовательной деятельности. В рамках первой программы рабочие очистят памятники от сажи и пыли а также в случае необходимости нанесут защитное покрытие из воска. На втором этапе, эксперты начнут проверку на предмет сохранности и необходимости реставрационных работ.

Отметим, что к 7 мая специалисты приведут в порядок памятник русскому физику и изобретателю радио Александру Попову. Мероприятие намечено на празднование Дня Радио. Обелиск находится на Каменноостровском проспекте в одном из скверов.

Фото: Pixabay.com